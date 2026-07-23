America's Cup, nella piscina del centro 'Pino Daniele' a Caivano prove di regata per 350 bambini

Ad un anno dal via dell’America’s Cup, che nel 2027 approderà per la prima volta in Italia, a Napoli, la vela si dimostra sempre più inclusiva, arrivando a Caivano e portando simbolicamente il mare dove il mare non c’è. Al Centro Sportivo “Pino Daniele”, diventato grazie alla visione e all’impegno del Governo italiano un vero hub dello sport non per i cittadini, ma dei cittadini, oltre 350 bambini dell’Illumina Camp hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi a una disciplina educativa e capace di fare squadra. L’iniziativa, promossa in collaborazione dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute e dalla Federazione Italiana Vela, con il coinvolgimento della FIV Campania, ha trasformato la piscina del centro sportivo in un originale campo di regata. Due imbarcazioni Optimist, la barca scuola per eccellenza, hanno infatti “veleggiato” grazie a un sistema di ventilatori appositamente dimensionati, in grado di generare vento artificiale e rendere possibile la “navigazione”. Un’esperienza tanto originale quanto coinvolgente, che ha permesso ai giovani partecipanti di vivere in totale sicurezza le emozioni della vela. Entusiasmo, curiosità e grande partecipazione hanno accompagnato l’intera giornata, sotto la guida degli istruttori della Fiv Campania, che hanno trasformato un semplice momento di prova in un percorso divertente e formativo grazie alla preziosa collaborazione del Circolo Nautico Arcobaleno Torre Annunziata; della Scuola Vela Mascalzone Latino; del Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

All’evento hanno preso parte Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute; Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi; Pasquale Orofino, Presidente della V Zona FIV Campania; Antonio Angelino, Sindaco di Caivano. Presente anche Nicola Perrone, responsabile del Centro Sportivo “Pino Daniele”: "Una vela sempre più di tutti e per tutti. Dopo il protocollo d’intesa firmato lo scorso maggio a Cagliari tra Sport e Salute e la Federazione Italiana Vela, con l’obiettivo di avvicinare questo sport a un numero sempre maggiore di giovani, scuole e famiglie, l’appuntamento di Caivano rappresenta una testimonianza concreta del percorso avviato verso l’America’s Cup. Portare la vela al Centro Sportivo “Pino Daniele”, gestito da Sport e Salute e dalle Fiamme Oro, significa accorciare le distanze e creare nuove opportunità attraverso lo sport, offrendo a centinaia di bambini e ragazzi la possibilità di scoprire una disciplina capace di educare alla collaborazione, al rispetto delle regole e dell’ambiente, alla determinazione e al senso di responsabilità.Perché la vela non insegna soltanto a governare un’imbarcazione: insegna ad ascoltare il vento, a conoscere e rispettare il mare e la natura, a condividere il viaggio con gli altri senza lasciare indietro nessuno. È questo lo spirito che accompagna il cammino verso Napoli 2027, con un’America’s Cup che vuole essere non solo un grande evento sportivo, ma un’occasione di crescita, inclusione e partecipazione".