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Formula 1, Antonelli campione già ad Austin? Tutte le combinazioni nel Gp Usa

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Il pilota della Mercedes potrebbe festeggiare il titolo già in Texas

Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
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25 ottobre 2026 | 08.25
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli potrebbe diventare campione del mondo di Formula 1. Oggi, domenica 25 ottobre si corre il Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin, e il pilota della Mercedes arriva in Texas da leader della classifica Piloti con 340 punti: a sei gare dal termine, sono 102 i punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, primo inseguitore nella corsa al titolo. Antonelli, proiettato verso un obiettivo impensabile a inizio campionato, adesso dovrà sfruttare ogni occasione per chiudere l'affare. E, con una serie di coincidenze, potrebbe già festeggiare oggi ad Austin.

Antonelli campione se...

Nel Gp degli Stati Uniti arriverà quindi il primo match point per Antonelli, che per festeggiare dovrà chiudere il weekend in Texas con 125 punti di vantaggio sul rivale Russell. Tradotto, dovrà vincere e sperare che il compagno di squadra chiuda al nono posto o giù di lì. Per il pilota italiano, quello negli Stati Uniti sarebbe il nono successo stagionale: con 5 gare e 125 punti da assegnare, sarebbe così campione anche in caso di arrivo a pari punti, per un maggior numero di Gran Premi vinti.

I calcoli

Oltre a Russell, restano oggi ancora in corsa - per la matematica - Lewis Hamilton (229 punti), Max Verstappen (221), Charles Leclerc (215) e Lando Norris (201). In caso di successo ad Austin, per tenere viva la possibilità aritmetica Hamilton dovrebbe chiudere tra i primi quattro, mentre per gli altri non ci sarebbero più possibilità. Insomma, per Kimi si avvicina il momento della verità e Austin sarà cruciale.

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