circle x black
Cerca nel sito
 

Ecclestone: "Antonelli? La Ferrari non ha scelta, deve prenderlo"

L'ex numero uno della F1 commenta il Mondiale vinto dal pilota italiano: "Vuole vincere e vincerà a ogni costo, è come Verstappen"

Kimi Antonelli - IPA
Kimi Antonelli - IPA
Segui Adnkronos su Google
06 novembre 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Ferrari non ha scelta, deve prenderlo. Il cuore di Kimi batte per l’Italia e, se continuerà a vincere, e sono convinto che passerà alla Ferrari per amore del suo Paese". Bernie Ecclestone non ci gira intorno. E il pensiero dell'ex numero uno della Formula 1 - ai microfoni di F1 Insider - ha fatto presto il giro del mondo, facendo sognare i tifosi della Ferrari per un matrimonio... all'italiana. Per Ecclestone, insomma, il nuovo campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli è destinato a correre per la Rossa e ad accasarsi a Maranello.

Ecclestone: "La Ferrari deve prendere Antonelli"

L'ex capo del Circus, commentando la vittoria del Mondiale del pilota italiano, ha aggiunto: "Non conosco Antonelli bene come Verstappen, ma penso che l'italiano diventerà un altro Max. Vuole vincere e vincerà a ogni costo, è uguale a lui e sale in macchina solo con il pensiero di vincere". Insomma, idee chiare per il consiglio alla Rossa, a caccia di un titolo piloti che manca ormai dal lontano 2007.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Maltempo e piogge intense, il meteo
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video
Sciopero nazionale, la Francia chiede di aumentare gli stipendi - Videonews
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
Plastic e sugar tax, nuovo rinvio - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza