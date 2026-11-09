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Sassuolo, ufficiale l'esonero di Aquilani. D'Aversa e Montella in pole

Il tecnico paga gli ultimi risultati negativi

Alberto Aquilani - Ipa
Alberto Aquilani - Ipa
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09 novembre 2026 | 17.16
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

L’U.S. Sassuolo Calcio ha annunciato ufficialmente "di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi". "La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro", spiega il club neroverde. Si conclude così l'avventura cominciata soltanto pochi mesi fa e precipitata nelle ultime settimane dopo una serie di risultati negativi, ultimo il ko all'Olimpico con la Roma. Ora il Sassuolo, complice anche la sosta per le Nazionali, deciderà a chi affidare la panchina. Roberto D'Aversa e Vincenzo Montella sono i primi nomi emersi per la successione.

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