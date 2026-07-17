Il conduttore: "Per me la Pulce è un esempio e poi gli argentini sono quasi tutti italiani"

Pino Insegno punta le sue fiches sull'Argentina ai Mondiali 2026. Il conduttore tv - di fede biancoazzurra - sceglie l'Albiceleste nella sfida che la vedrà contrapposta, domenica sera a New York, alla Spagna per la conquista della Coppa del Mondo. Una scelta basata su ragioni 'sentimentali' ma anche su motivi di 'appartenenza'. Insomma, per i colori della maglia e per i valori che il calcio di Messi incarna.

"Essendo laziale - dice infatti all'AdnKronos Insegno- mi piace il biancoceleste. Come uomo e come sportivo mi sento molto vicino all'Argentina, anche perché sono quasi tutti italiani di origine". E poi su tutto c'è la Pulce, il campione capace di fare otto gol in questo mondiale. "Sono innamorato delle persone che amano la vita, il mondo e lo sport, come Messi. Per me è un esempio di vita da seguire. Messi rappresenta il sogno realizzato in ognuno di noi, rappresenta i valori del calcio e dello sport", conclude Insegno.