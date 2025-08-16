circle x black
Cerca nel sito
 

Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Dea ospita i bianconeri in amichevole al Gewiss Stadium

Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
16 agosto 2025 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Amichevole dal sapore di Serie A a Bergamo. L'Atalanta sfida oggi, sabato 16 agosto, la Juventus al Gewiss Stadium nell'ultimo test del precampionato prima dell'inizio della nuova stagione, con la Serie A che partirà nel weeken del 24 agosto. Il nuovo allentore della Dea, Ivan Juric, e quello della Juventus, confermato dopo essere subentrato a Thiago Motta nella seconda parte della scorsa stagione, Igor Tudor, si aspettano quindi indicazioni importanti da un match che si prospetta tutt'altro che un amichevole.

Atalanta-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Juventus è in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazoni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. All Juric

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Joao Mario, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor

Atalanta-Juventus, dove vederla in tv

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atalanta juventus atalanta juventus atalanta juventus dove vederla in tv atalanta juventus orario atalanta juventus oggi atalanta juventus probabili formazioni amichevole juve oggi
Vedi anche
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza