Atalanta-Slavia Praga 0-0, la Dea spreca: solo pari per Juric

La squadra bergamasca ha pareggiato contro i cechi nella terza giornata di Champions League

Gianluca Scamacca - Ipa/Fotogramma
22 ottobre 2025 | 23.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pareggio e nessun gol a Bergamo tra Atalanta e Slavia Praga. Oggi, mercoledì 22 ottobre, la Dea non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro la squadra ceca al New Balance Stadium nella terza giornata di Champions League. Un punto che non serve a molto alla squadra di Juric, che incappa nel secondo pari senza reti consecutivo dopo quello contro la Lazio in campionato, e che sale al 17esimo posto in classifica a 4 punti. Raggiunge quota 2 lo Slavia Praga.

La partita

Primo tempo aggressivo dell'Atalanta, ma che va pian piano spegnendosi nella ripresa. Il più pericoloso è subito Lookman dopo soli tre minuti, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Ancora Atalanta al 13' con Kossounou che impegna Markovic in un'acrobatica parata. Il portiere dei cechi è decisivo anche poco dopo su De Ketelaere e Krstovic, che spreca un cross di Zappacosta. L'attaccante montenegrino è tra i più attivi dei suoi, ma non riesce a inquadrare la porta su un assist al bacio di De Ketelaere, rimandando, ancora una volta, l'appuntamento con il primo gol in Champions League.

Al 30' si vede lo Slavia con Chory, che calcia in diagonale ma il pallone finisce sopra la traversa. Sul finale di tempo è ancora De Ketelaere, tra i migliori dei suoi, a provarci da fuori area, ma la palla esce di poco a lato del palo destro. Nella ripresa salgono gli ospiti, con Carnesecchi decisivo per fermare Provod al 51'. Sadilek ci prova ancora al 78', palla alta. All'85' si rivede Scamacca, al rientro dall'infortunio, ma il portiere Markovic para ancora. Finisce quindi 0-0.

