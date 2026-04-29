circle x black
Cerca nel sito
 

Atletico Madrid-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Gli spagnoli ospitano i Gunners nella semifinale d'andata di Champions League

Atletico Madrid - Afp
Atletico Madrid - Afp
29 aprile 2026 | 09.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tempo di semifinali in Champions League. Oggi, mercoledì 29 aprile, l'Atletico Madrid ospita l'Arsenal - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto della massima competizione europea. Gli spagnoli arrivano alla sfida dopo aver battuto il Barcellona nei quarti, mentre i Gunners hanno superato lo Sporting Lisbona.

CTA

Atletico Madrid-Arsenal, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atletico Madrid e Arsenal è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez. All. Simeone

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi; Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta

Atletico Madrid-Arsenal, dove vederla in tv

Atletico Madrid-Arsenal sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva su Prime Video, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Prime Video.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atletico arsenal atletico atletico arsenal oggi atletico arsenal champions champions league atletico arsenal dove vederla tv
Vedi anche
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza