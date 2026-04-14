circle x black
Cerca nel sito
 

Atletico Madrid-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Derby spagnolo nel ritorno dei quarti di Champions League

Yamal e Lewandowski - Ipa/Fotogramma
Yamal e Lewandowski - Ipa/Fotogramma
14 aprile 2026 | 07.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Derby spagnolo nei quarti di finale di Champions League. Oggi, martedì 14 aprile, l'Atletico Madrid ospita il Barcellona - in diretta tv e streaming - al Wanda Metropolitano nella gara di ritorno, con entrambe le squadre a caccia della semifinale. Si riparte dal 2-0 con cui gli uomini di Simeone hanno battuto quelli di Flick all'andata grazie ai gol di Alvarez e Sorloth.

CTA

Atletico Madrid-Barcellona, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atletico Madrid e Barcellona è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Alvarez, Griezmann. All. Simeone

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Araujo, Gerard Martin, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick

Atletico Madrid-Barcellona, dove vederla in tv

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
barcellona atletico barcellona atletico barcellona oggi atletico barcellona dove vederla tv atletico barcellona orario atletico barcellona champions champions league champions oggi
Vedi anche
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi
Zucchero e i 25 anni di 'Baila': "Ho fatto tanto, qualcuno dovrebbe ricordarselo..."
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza