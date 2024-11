Quarta giornata alle Atp Finals di Torino oggi, venerdì 15 novembre. Alle 14 Alexander Zverev se la vedrà con Carlos Alcaraz che rischia l'eliminazione: solo una vittoria, meglio in due set, gli darebbe ottime chance per arrivare in finale. Al tedesco invece serve un solo set per qualificarsi.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Sky Sport Tennis e online attraverso l'app SkyGo e Now.