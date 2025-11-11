circle x black
Atp Finals, 'time-out' in diretta per Musetti. Il consiglio di coach Tartarini

L'allenatore, intercettato dai microfoni Rai durante un momento di pausa della partita, prova a consigliare il toscano: "Devi mettere peso"

Tartarini e Musetti
Tartarini e Musetti
11 novembre 2025 | 22.58
Redazione Adnkronos
Simone Tartarini ha provato a scuotere Lorenzo Musetti durante il match contro Alex De Minaur. Dopo un set vinto e giocato benissimo, l'azzurro ha iniziato ad accusare la fatica, calando in maniera evidente e perdendo il secondo set: "Lo sa anche l'inserviente al bar che ti fanno male le gambe" dice il tecnico - intercettato dai microfoni Rai - al toscano.

Tartarini continua: "De Minaur ha cambiato marcia, risponde sempre. Devi mettere peso. Non puoi stare lì con il rovescio in back, rincorri sempre. Così sei perdente".

