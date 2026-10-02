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Atp Tokyo, oggi Berrettini-Vallejo: orario, precedenti e dove vederla in tv

L'azzurro sfida il paraguayano in un match valido per gli ottavi di finale

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
03 ottobre 2026 | 00.22
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini torna in campo al torneo Atp 500 di Tokyo. Questa mattina il tennista romano, numero 47 del mondo, sfida il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 del ranking Atp - in diretta tv e streaming - in un match valido per gli ottavi di finale del torneo nipponico. Berrettini arriva al match dopo aver eliminato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre Vallejo ha sconfitto l'altro spagnolo Rafael Jodar.

Berrettini-Vallejo, orario e precedenti

Il match tra Berrettini e Vallejo è in programma questa mattina non prima delle ore 9. Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

Berrettini-Vallejo, dove vedere il match in tv

Il match tra Berrettini e Vallejo sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW.

Riproduzione riservata
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atp tokyo berrettini vallejo dove vedere in tv berrettini vallejo
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