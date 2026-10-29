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Atp Vienna, Alcaraz batte Basilashvili e avanza ai quarti di finale

Lo spagnolo affronterà Tommy Paul

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
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29 ottobre 2026 | 18.18
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.797.985 euro). Lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, supera il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 95 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 7-6 (13-11) in un'ora e 40 minuti. Dopo aver dominato il primo set il 23enne di Murcia si è preso un break di vantaggio anche nel secondo parziale portandosi in vantaggio per 3-1, qui ha avuto l'unico passaggio a vuoto della sua partita cedendo la battuta al sesto game sull'unica palla break concessa. Da quel momento la partita è proseguita 'on serve' fino al tie break dove Alcaraz ha annullato ben 4 set point, prima di imporsi per 13-11 chiudendo al quarto match-point. Domani il vincitore di 7 tornei del Grande Slam affronterà lo statunitense Tommy Paul, numero 14 del ranking Atp e 7 del seeding.

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