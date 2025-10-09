circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, anche Sinner al 'Million Dollar 1 Point Slam'? Il direttore: "Jannik ci ha chiamati"

L'azzurro potrebbe prendere parte alla ricca esibizione nella settimana prima dello Slam

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
09 ottobre 2025 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner potrebbe seguire Carlos Alcaraz e prendere parte al 'Million Dollar 1 Point Slam', un evento nell'evento nella settimana che precederà gli Australian Open. Un'esibizione che ormai da giorni sta facendo discutere il mondo del tennis e che prevede un format particolare, con partite che si decidono con... un punto. Chi se lo aggiudicherà passerà al turno successivo. La curiosità? Il torneo, composto da un tabellone con 32 giocatori, è aperto a tutti, campioni (come il numero uno del ranking Atp, che si è iscritto pochi giorni fa) e persone comuni. E alla competizione, che prende il nome dal montepremi in palio, il milione di dollari australiani (circa 600.000 euro) potrebbe partecipare anche Jannik Sinner.

Sinner al 'Million Dollar 1 Point Slam'?

La notizia è stata data da Craig Tiley, direttore del torneo australiano, durante il podcast 'The Tennis': "Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams e altri professionisti entusiasti e impazienti di iscriversi al torneo". Le prossime settimane, dunque, serviranno a definire il tabellone e l'elenco di grandi nomi che prenderanno parte alla competizione.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Sinner Australian Open Sinner Million Dollar 1 Point Slam
Vedi anche
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza