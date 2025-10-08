circle x black
Musetti eliminato a Shanghai, come cambia la Race per le Atp Finals

L'ottavo posto dell'azzurro è a rischio dopo la sconfitta con Auger-Aliassime

Lorenzo Musetti - Afp
08 ottobre 2025 | 14.49
Redazione Adnkronos
Atp Finals a rischio per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è stato battuto oggi, mercoledì 8 ottobre, da Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, cedendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Un ko pesante per Musetti, che veniva dal ritiro nei quarti di Pechino, e che ha concesso così punti pesanti nella Race, la speciale classifica che tiene conto dei risultati nell'anno solare, proprio al canadese, che insidia l'azzurro per un posto nelle Finals 2025, di scena a Torino dal 9 al 16 novembre.

Come cambia la Race

Al momento sicuri di un posto tra i migliori otto tennisti dell'anno sono in due: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Molto vicini al traguardo anche Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Ben Shelton. Più indietro invece Alex De Minaur e, appunto, Lorenzo Musetti, ottavo al momento nella Race con 3335 punti.

A inseguire l'azzurro per l'ultimo posto disponibile c'è proprio Auger Aliassime, al momento decimo con 2905 punti e già sicuro di superare al nono posto Jack Draper, fuori per infortunio per tutto il resto della stagione. Grazie alla vittoria di Shanghai, il canadese ha rosicchiato altri 100 punti a Musetti, portandosi a 530 lunghezze di distanza, ma il suo svantaggio potrebbe assottigliarsi sempre più in caso prosegua il proprio percorso nel Masters 1000 cinese. E anzi, in caso di trionfo supererebbe già l'azzurro all'ottavo posto ottenendo 270 punti di vantaggio.

