Shanghai, cugini vincenti: prima volta ai quarti per Vacherot e Rinderknech

Il Masters 1000 cinese sta regalando storie e sorprese

Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech - Afp
Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech - Afp
08 ottobre 2025 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Masters 1000 di Shanghai è un affare... di famiglia. Ai quarti di finale del torneo cinese sono infatti approdati, a distanza di poche ore, due cugini. Si tratta del tennista monegasco Valentin Vacherot, numero 204 del mondo, e del francese Arthur Rinderknech, che attualmente occupa la 54esima posizione del ranking Atp.

Vacherot ha battuto negli ottavi di Shanghai l'olandese Tallon Griekspoor, che aveva 'beneficiato' nel turno precedente del ritiro di Jannik Sinner, piegato dai crampi a causa delle condizioni estreme del torneo cinese. Il monegasco si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (1), 6-4, approdando per la prima volta in carriera nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai.

Una prima volta condivisa proprio con il cugino. Anche Rinderknech, protagonista di una stagione positiva e a tratti sorprendente che lo ha visto avvicinarsi alle top 50 del ranking, può festeggiare un risultato mai raggiunto prima a Shanghai. Il francese ha battuto il ceco Jiri Lehecka, numero 19 del mondo, negli ottavi in due set 6-3, 7-6 (5).

