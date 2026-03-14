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Baseball, Italia batte Porto Rico e per la prima volta vola in semifinale al World Classic

La squadra, composta principalmente da giocatori nati negli Stati Uniti ma di origini italiane, affronterà la vincente tra Giappone e Venezuela

Un giocatore di baseball - (Ipa)
Un giocatore di baseball - (Ipa)
15 marzo 2026 | 00.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia ha resistito al tentativo di rimonta di Porto Rico, battendolo 8-6 sabato e qualificandosi per le semifinali del World Baseball Classic per la prima volta nella storia del torneo. L'Italia, composta principalmente da giocatori nati negli Stati Uniti ma di origini italiane, ha offerto un'altra prestazione offensiva di alto livello, accedendo così alle semifinali, dove affronterà la vincente tra Giappone e Venezuela.

"È incredibile", ha dichiarato Vinnie Pasquantino, prima base dell'Italia e dei Kansas City Royals, al termine della partita. "Non so quanti avrebbero pronosticato la Repubblica Dominicana, il Giappone, gli Stati Uniti e l'Italia in semifinale, ma ora siamo qui. "Ci godremo questo momento per le prossime ore. Che gruppo fantastico. Credo che ci conosciamo da appena 12 giorni." "È fenomenale il lavoro che questo gruppo ha svolto."

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Baseball World Classic semifinale italia baseball
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