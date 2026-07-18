Prima amichevole della nuova stagione per la Juventus. Oggi, sabato 18 luglio, i bianconeri volano in Svizzera per sfidare il Basilea - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel primo test estivo per preparare la nuova annata. Luciano Spalletti cerca quindi indicazioni importanti in vista della prossima stagione, che vedrà la Juventus impegnata in Europa League.

Basilea-Juventus, orario e probabili formazioni

L'amichevole tra Basilea e Juventus è in programma oggi, sabato 18 luglio, alle ore 15.30. Ecco le probabili formazioni:

Basilea (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Vouilloz, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Otele, Shaqiri, Sow; Hunziker. All. Lichtsteiner.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Douglas Luiz, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Boga; Ekhator. All. Spalletti.

Basilea-Juventus, dove vederla in tv (in chiaro)

Basilea-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in chiaro sul sito web ufficiale del club bianconero, così come in streaming sulla piattaforma di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.