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Inter, Ausilio su Bastoni: "Chi lo vuole non parli, ma faccia offerta"

Il difensore nerazzurro potrebbe lasciare la Serie A nel prossimo mercato

Alessandro Bastoni - Ipa/Fotogramma
Alessandro Bastoni - Ipa/Fotogramma
20 aprile 2026 | 18.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alessandro Bastoni lascerà l'Inter nel prossimo mercato? Oggi, lunedì 20 aprile, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha parlato del futuro del difensore nerazzurro, al centro della bufera prima per la simulazione che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Kalulu in Inter-Juventus e poi per il cartellino rosso rimediato con la maglia dell'Italia, che ha fortemente condizionato la finale, poi persa ai rigori, dei playoff Mondiali 2026 contro la Bosnia.

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"Bastoni ha un contratto con l'Inter e non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall'Inter", ha detto Ausilio a margine dell'evento 'Inside the Sport 2026', "siamo contenti di lui e siamo sicuri che darà ancora tanto. Non so cosa dicono in Spagna. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami, conoscono i nostri numeri di telefono, e non parli".

Parole che seguono la linea tracciata dal presidente dell'Inter Beppe Marotta: "Bastoni è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano e come tale lo consideriamo", aveva detto nelle scorse settimane, "leggevo che è quasi obbligatorio adesso che lui abbandoni questa maglia. Non ci sono queste condizioni, poi come tutti i giocatori sono situazioni che andranno affrontate più avanti".

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inter inter ausilio mercato inter bastoni bastoni inter bastoni cessione inter
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