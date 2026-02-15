circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Bastoni, Bergomi: "Ragazzo sensibile, non bisogna colpevolizzarlo. Chieda scusa"

L'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus continua a far discutere

Il rosso a Kalulu e l'esultanza di Bastoni - Afp
Il rosso a Kalulu e l'esultanza di Bastoni - Afp
15 febbraio 2026 | 23.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il caso Bastoni continua a far discutere. Dopo l'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, condizionata dalla simulazione del difensore nerazzurro che ha provocato l'errore di La Penna costato il secondo giallo al francese, sul banco degli imputati ci è finito proprio Bastoni. "Io starei sulla trance agonistica. Conoscendo il ragazzo e la sensibilità che ha, doveva andare subito a parlare, ma c'è tempo per chiedere scusa. Non bisogna colpevolizzarlo, si può sempre chiedere scusa", ha detto Beppe Bergomi a SkySport Club.

"I giocatori devono farsi un esame di coscienza", ha detto invece Alessandro Costacurta, "io non me l'aspettavo da Bastoni, non di certo quell'esultanza. Ci sono rimasto male perché Bastoni sta andando verso un elite nel calcio italiano. Spero si tratti di un errore e che non lo rifaccia più".

La soluzione però, per evitare il ripetersi di episodi del genere, secondo Marco Bucciantini c'è già ed è il Var: "Questa è la simulazione di una dinamica. Si può già provvedere e progredire, disintossicando il calcio dall'antisportività".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bastoni kalulu espulsione kalulu inter juve bergomi
Vedi anche
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza