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"Orgoglio nostro", l'Inter difende Bastoni contro l'Atalanta. Cos'è successo

I tifosi nerazzurri hanno dedicato uno striscione al difensore, mostrando vicinanza dopo le tante polemiche degli ultimi giorni

Bastoni - Fotogramma/IPA
Bastoni - Fotogramma/IPA
14 marzo 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I tifosi dell'Inter si sono schierati. E stanno con Alessandro Bastoni, senza se e senza ma. Oggi, sabato 14 marzo, i sostenitori nerazzurri hanno mostrato - durante la partita contro l'Atalanta - vicinanza al loro difensore, da settimane al centro delle polemiche per la simulazione contro la Juve e ieri attaccato nuovamente dopo la scelta della Regione Lombardia di candidarlo al Premio 'Rosa Camuna'.

I tifosi dell'Inter difendono Bastoni

Intorno alla metà del primo tempo della partita di campionato contro l'Atalanta, in Curva Nord è comparso lo striscione "Bastoni orgoglio nostro". Poi, tanti cori di supporto a Bastoni, attaccato dopo un episodio accaduto nel big match contro la Juve. In uno scontro di gioco con il difensore bianconero Pierre Kalulu, l’arbitro aveva estratto il secondo cartellino giallo per il francese, costretto ad abbandonare il campo.

Secondo molti, Bastoni avrebbe in quell'occasione accentuato il contatto per far espellere l'avversario, ma non solo. A far discutere era stata anche la reazione scomposta del difensore nerazzurro, con esultanza subito dopo l’espulsione di Kalulu. Un gesto che molti tifosi avversari hanno considerato provocatorio e soprattutto antisportivo. Da quel momento, diversi stadi italiani hanno accolto Bastoni con una pioggia di fischi.

Le polemiche sono tornate vive nella giornata di ieri, dopo che la Regione Lombardia lo ha candidato al Premio 'Rosa Camuna' (QUI L'ARTICOLO COMPLETO) massima onorificenza per il valore sportivo e l’atteggiamento dimostrato dentro e fuori dal campo.

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Inter Bastoni Alessandro Bastoni Bastoni Premio Rosa Camuna
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