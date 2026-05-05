Matteo Berrettini esalta Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 5 maggio, il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa in vista del suo esordio al Masters 1000 di Roma, al primo turno, contro l'australiano Alexei Popyrin. Sul suo cammino, al terzo turno, potrebbe esserci proprio il numero 1 del mondo: "Il livello e i trofei che un giocatore riesce a conquistare in una carriera dipende sì dal tennis, si percepisce quando giochi, ma soprattutto dalla testa".

"Lui sta dimostrando giorno dopo giorno di essere un campione in tutto quello che fa. Come gestisce, come affronta, come in silenzio abbassa la testa, lavora e torna più forte di prima", ha detto Berrettini, "eppure mi è capitato di sentir parlare di 'crisi Sinner' quest'anno, dopo Doha. è difficile per me dire che sia d'ispirazione, perché è talmente su un altro livello che ispirarmi a vincere cinque Masters 1000 di fila è qualcosa che non accadrà mai. Ma la dedizione e la forza che ha nell'andare avanti nonostante tutto è veramente qualcosa di incredibile".

Roma per Berrettini rimane un torneo speciale, all'interno di un'altra stagione piuttosto complicata: "Secondo me ho avuto una buona reazione dopo Madrid. A Cagliari mi sono sentito molto meglio e sono riuscito a tirare fuori l'energia che volevo e per questo mi sento molto meglio", ha rivelato l'azzurro, "poi sappiamo che questo è un torneo complicato per tanti motivi. C'è un affetto speciale, una voglia di far bene speciale e quindi bisogna gestire un po' tutto ma ora mi sento competitivo".