circle x black
Cerca nel sito
 

Internazionali, Berrettini esalta Sinner: "Come avete potuto parlare di crisi?"

Il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa in vista del suo esordio al Masters 1000 di Roma

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
05 maggio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini esalta Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 5 maggio, il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa in vista del suo esordio al Masters 1000 di Roma, al primo turno, contro l'australiano Alexei Popyrin. Sul suo cammino, al terzo turno, potrebbe esserci proprio il numero 1 del mondo: "Il livello e i trofei che un giocatore riesce a conquistare in una carriera dipende sì dal tennis, si percepisce quando giochi, ma soprattutto dalla testa".

CTA

"Lui sta dimostrando giorno dopo giorno di essere un campione in tutto quello che fa. Come gestisce, come affronta, come in silenzio abbassa la testa, lavora e torna più forte di prima", ha detto Berrettini, "eppure mi è capitato di sentir parlare di 'crisi Sinner' quest'anno, dopo Doha. è difficile per me dire che sia d'ispirazione, perché è talmente su un altro livello che ispirarmi a vincere cinque Masters 1000 di fila è qualcosa che non accadrà mai. Ma la dedizione e la forza che ha nell'andare avanti nonostante tutto è veramente qualcosa di incredibile".

Roma per Berrettini rimane un torneo speciale, all'interno di un'altra stagione piuttosto complicata: "Secondo me ho avuto una buona reazione dopo Madrid. A Cagliari mi sono sentito molto meglio e sono riuscito a tirare fuori l'energia che volevo e per questo mi sento molto meglio", ha rivelato l'azzurro, "poi sappiamo che questo è un torneo complicato per tanti motivi. C'è un affetto speciale, una voglia di far bene speciale e quindi bisogna gestire un po' tutto ma ora mi sento competitivo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
berrettini sinner berrettini sinner berrettini internazionali internazionali italia 2026
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza