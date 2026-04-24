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Alcaraz salta Roma e Parigi, Bertolucci critica: "Deve programmare meglio"

Il tennista spagnolo ha annunciato il forfait dopo l'infortunio accusato a Barcellona

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
24 aprile 2026 | 19.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paolo Bertolucci 'critica' Carlos Alcaraz. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros, tornei a cui arrivava da campione in carica e dopo aver già rinunciato al Masters 1000 di Madrid a causa dell'infortunio al polso accusato a Barcellona, con Jannik Sinner che potrà quindi scappare via al primo posto del ranking Atp.

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L'infortunio di Alcaraz, accusato all'esordio dell'Atp 500 di Barcellona, torneo arrivato subito dopo la sconfitta nella finale di Montecarlo proprio contro Sinner, è inevitabilmente al centro del dibattito di tifosi e appassionati di tennis, che puntano il dito (anche) contro la programmazione e i troppi tornei del calendario.

Rispondendo a un tweet che denunciava il numero crescente di infortuni tra i giocatori, l'ex tennista azzurro Paolo Bertolucci non ha risparmiato una velata critica proprio ad Alcaraz: "Indietro non si tornerà mai. I top devono programmarsi meglio saltando qualche torneo", ha scritto dal proprio account ufficiale X.

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