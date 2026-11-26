Viaggio da dimenticare per il Besiktas di Vincenzo Italiano, impegnato oggi, giovedì 26 novembre, in Europa League. L'aereo del club turco, diretto in Georgia per la sfida in campo neutro contro gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva, è stato costretto all'atterraggio di emergenza per le forti turbolenze, dopo essere stato colpito da un fulmine.

A causa del maltempo, ieri il velivolo è atterrato in Turchia, all'aeroporto di Rize-Artvin: la squadra, costretta ad annullare le attività media, ha poi proseguito il viaggio via terra.

Besiktas, atterraggio di emergenza

Ma perché il Besiktas gioca in campo neutro contro gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva? La sfida di Europa League di oggi, giovedì 26 novembre (calcio d'inizio alle 18:45), sarebbe in casa della squadra di Istanbul, ma si gioca in Georgia perché i club israeliani non possono giocare in Turchia. Questo perché la Uefa ha deciso di spostare questi incontri in sedi neutrali, considerando le note tensioni diplomatiche tra le due nazioni. "È stato il volo peggiore della nostra vita" hanno raccontato alcuni dirigenti del club ai microfoni di TRT Sport dopo l'atterraggio di emergenza.