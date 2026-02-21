Torna in campo la Lazio. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 21 febbraio, il Cagliari - in diretta tv e streaming - nella trasferta dell'Unipol Domus valida per la 26esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta interna rimediata contro l'Atalanta, che si è imposta 2-0 all'Olimpico, mentre quella di Pisacane è stata battuta con lo stesso risultato dal Lecce.

Cagliari-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Cagliari e Lazio è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

Cagliari-Lazio, dove vederla in tv

Cagliari-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.