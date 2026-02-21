circle x black
Cerca nel sito
 

Cagliari-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I sardi affrontano i biancocelesti nella 26esima giornata di Serie A

Noslin e Taylor - Ipa/Fotogramma
Noslin e Taylor - Ipa/Fotogramma
21 febbraio 2026 | 06.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Lazio. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 21 febbraio, il Cagliari - in diretta tv e streaming - nella trasferta dell'Unipol Domus valida per la 26esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta interna rimediata contro l'Atalanta, che si è imposta 2-0 all'Olimpico, mentre quella di Pisacane è stata battuta con lo stesso risultato dal Lecce.

Cagliari-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Cagliari e Lazio è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

Cagliari-Lazio, dove vederla in tv

Cagliari-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cagliari lazio lazio lazio oggi cagliari lazio orario cagliari lazio dove vederla tv cagliari lazio oggi cagliari lazio probabili formazioni serie a
Vedi anche
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza