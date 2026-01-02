circle x black
Cerca nel sito
 

Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I sardi ospitano i rossoneri nella 18esima giornata di Serie A

Il Milan - Ipa/Fotogramma
Il Milan - Ipa/Fotogramma
02 gennaio 2026 | 06.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, martedì 30 dicembre, i rossoneri sfidano il Cagliari - in diretta tv e streaming - all'Unipol Domus nella 18esima giornata. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria per 3-0 contro l'Hellas Verona, superato con il gol di Pulisic e la doppietta di Nkunku, quella di Pisacane ha invece vinto a Torino contro i granata di Baroni per 2-1 in rimonta, rilanciando le proprie speranze salvezza.

Cagliari-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Cagliari e Milan è in programma oggi, venerdì 2 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le formazioni ufficiali:

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. All. Pisacane.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

Cagliari-Milan, dove vederla in tv

Cagliari-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cagliari milan cagliari milan cagliari milan oggi cagliari milan dove vederla in tv cagliari milan orario cagliari milan probabili formazioni
Vedi anche
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza