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Cagni attacca Adani: "Non capisce di calcio, ma lo paghiamo noi"

Botta e risposta tra l'ex allenatore e l'opinionista

Adani - Ipa/Fotogramma
Adani - Ipa/Fotogramma
05 aprile 2026 | 20.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Gigi Cagni attacca Lele Adani. L'ex allenatore di Serie A è stato chiamato in causa dall'ex difensore, oggi telecronista e opinionista Rai, come esempio non proprio virtuoso della mentalità italiana, molto difensivista: "Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni, tanti allenatori come Cagni", ha detto Adani nell'ultima puntata di Viva El Futbol.

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Immediata, e parecchio piccata, la risposta di Cagni, che ha allenato proprio Adani all'Empoli: "Avete sentito cosa ha detto Adani? Veramente troppo bello", ha detto in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, "il calcio è bello anche per questo: quelli che ne sanno meno sono quelli che parlano di più. Pensate che lo paghiamo, lo pago anch’io, perché è in Rai. pensate voi".

Poi Cagni porta un esempio che ritiene emblematico per difendere il suo calcio. Protagonista? Proprio Adani. "Adesso vi faccio vedere uno spezzone in cui sono riuscito a farlo arrivare in area avversaria. E come ero difensivista, e come ero vecchio nell’aspetto tattico", ha continuato, "lasciamoli parlare, perché questo dobbiamo fare"

Dopo aver mostrato il video in questione, Cagni ha attaccato ancora: "Visto che poi lui è stato uno degli artefici di quelli che hanno sponsorizzato il tiki-taka, che ha portato alla crisi del calcio italiano. Questo lo dobbiamo sopportare. Però sono contento, perché se questi sono quelli che capiscono il calcio, allora io sono ancora bello tranquillo". Poi la stoccata finale: "L'ho allenato ad Empoli, non aveva una grande conoscenza calcistica"

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cagni adani adani cagni polemica adani
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