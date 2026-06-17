circle x black
Cerca nel sito
 

Calcio: Argentina-Algeria 3-0, tripletta di Messi e aggancio a Klose come miglior marcatore a Mondiali

17 giugno 2026 | 07.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince l'Argentina all'esordio nei Mondiali 2026. La Nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria 3-0 nella prima giornata del girone J della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la partita la tripletta di Lionel Messi, a segno al 17', 60' e 76'. Con queste tre reti il capitano dell'Argentina taglia un traguardo storico, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali con 16 gol, insieme a Miroslav Klose. I campioni del Mondo in carica volano così a quota tre nel gruppo J, completato da Austria e Giordania, mentre l'Algeria rimane a zero.

CTA

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
argentina algeria argentina algeria mondiali
Vedi anche
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza