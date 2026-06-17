Calcio: Argentina-Algeria 3-0, tripletta di Messi e aggancio a Klose come miglior marcatore a Mondiali

Vince l'Argentina all'esordio nei Mondiali 2026. La Nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria 3-0 nella prima giornata del girone J della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la partita la tripletta di Lionel Messi, a segno al 17', 60' e 76'. Con queste tre reti il capitano dell'Argentina taglia un traguardo storico, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali con 16 gol, insieme a Miroslav Klose. I campioni del Mondo in carica volano così a quota tre nel gruppo J, completato da Austria e Giordania, mentre l'Algeria rimane a zero.