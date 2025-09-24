circle x black
Calcio, quote E.League, Aston Villa favorito sul Bologna
24 settembre 2025 | 14.30
Redazione Adnkronos
Avversarie nella scorsa edizione della Champions League, Aston Villa e Bologna sono di fronte anche nella prima giornata della fase campionato di Europa League. Undici mesi fa gli inglesi si imposero 2-0 e secondo i bookie, come riporta Agipronews, ci sono ottime possibilità che ripetano quel successo. La vittoria della squadra di Emery si gioca a 1,80 su Sisal e 1,83 su Planetwin365, mentre pareggio e affermazione dei felsinei sono in lavagna nell'ordine a 3,50 e 4,50. Per gli esperti non dovrebbe essere una partita ricca di gol: un nuovo Under - che le due squadre, sommate, hanno fatto registrare in sette partite di campionato su nove - vale infatti 1,75, mentre l'Over è proposto a 1,97. I risultati esatti più probabili sono 1-1 e 1-0, che valgono entrambi 7 volte la posta puntata, mentre il 2-0 bis è fissato a 8,50. Lo 0-0 vale 10, mentre le quote salgono in caso di successo dei ragazzi di Italiano: l'1-2 è proposto a 15, mentre l'1-3 a 36.

Emery dovrebbe affidare le chiavi del reparto offensivo a Watkins, ancora a secco in stagione: un gol dell'attaccante della nazionale inglese si gioca a 2,40. Attenzione anche a Sancho, in estate corteggiato a lungo dalla Roma e che vale 5 volte la posta puntata. Galvanizzato dal gran gol alla Cremonese, nel Bologna c'è Castro in rampa di lancio: un centro dell’argentino è visto 5, ma in pole in casa rossoblù c’è sempre Orsolini: il terzo gol stagionale dell’azzurro è in lavagna a 4,50.

