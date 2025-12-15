circle x black
Calcio, Serie A: per Fiorentina sprofondo viola, dal sogno Champions all’incubo della B

I viola, dopo 24 anni, vedono la retrocessione a 2,50 su Sisal.it

(Fotogramma/Ipa)
15 dicembre 2025 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una stagione che, partita con proclami di lotta per un posto in Champions, sta scivolando verso un incubo chiamato Serie B. La Fiorentina, dopo 15 giornate di campionato, è ultima in classifica, con appena 6 punti e nessuna vittoria all’attivo, unica squadra a detenere questo triste primato in Serie A. I viola, dopo la sconfitta interna nel match salvezza contro il Verona, vedono la permanenza nel massimo campionato italiano allontanarsi sempre di più: il quartultimo posto, al momento, è lontano ben otto punti. Incredibile come, in appena 4 mesi, il mondo della Fiorentina si sia completamente ribaltato. A inizio stagione, i ragazzi allora allenati da Pioli erano in lizza per un posto in Champions che, secondo gli esperti Sisal, si giocava a 5,00. Oggi, per Kean e compagni, entrare tra le prime quattro è impresa che pagherebbe 500 volte la posta. Ma, al momento, in casa Fiorentina si deve guardare alla parte bassa dove la situazione è molto complessa.

Infatti, prima del fischio di inizio della Serie A, la retrocessione dei toscani era data a 66, alla pari del Bologna, oggi sesta forza del campionato. Se formazioni come Verona, Lecce, Pisa e Parma sono rimaste in linea, va sottolineato come due neopromosse come Cremonese e Sassuolo stiano viaggiando molto sopra le aspettative. I grigiorossi eano quasi condannati a inizio anno, retrocessione data a 1,50, mentre oggi sono offerti a 7,50; al contrario gli emiliani, offerti a 4,00, oggi volano verso una salvezza tranquilla visto che l’immediato ritorno in Serie B è in quota a 33. E la Fiorentina? I toscani, al momento, vedono la retrocessione a 2,50 secondo gli esperti Sisal: un crollo verticale della quota dovuto a 15 partite dove sono stati centrati appena sei punti. L’ultima retrocessione della Viola è datata 2002 quando poi la società, a causa di problemi della proprietà, ripartì dalla Serie C1 per poi tornare nel massimo campionato dopo appena due anni.

