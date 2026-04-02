Calcio, Sisal: Mancini ct in lavagna a 3,00, Conte a 5,00

In attesa degli sviluppi nella Federcalcio, si cerca di capire chi sarà il condottiero del nuovo corso azzurro e, per gli esperti di Sisal, in pole ci sono due grandi ritorni. Il primo forte candidato è Roberto Mancini, campione d'Europa nel 2021, Commissario Tecnico dal 2018 al 2023. Anche lui aveva mancato la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar, perdendo ai play off contro la Macedonia, ma detiene ancora il record della più lunga imbattibilità a livello di nazionali, con 37 partite. L’ipotesi di vederlo di nuovo alla guida della Nazionale è a 3,00. Alle sue spalle un altro allenatore che ha già vestito i panni di CT Azzurro, dal 2014 al 2016, Antonio Conte. L’attuale allenatore del Napoli è stato protagonista di un ottimo Europeo, finito nei quarti di finale ai rigori contro la Germania: primo allenatore in grado di vincere la Serie A con tre club diversi, è garanzia di un profilo competitivo e vincente, l’ipotesi di vederlo trainare l’Italia è a 5,00. La lista dei candidati non finisce qui, il terzo papabile è Massimiliano Allegri, al momento al Milan e unico in grado di tenere testa alla capolista Inter. Il suo nome è circolato più volte dalle parti di Coverciano, la sua candidatura è a 9,00. In ballo anche Simone Inzaghi, attualmente all’Al Hilal e che ora potrebbe anche aggiungere l’incarico part time di allenare l’Arabia Saudita al Mondiale: l’idea che possa rispondere a una chiamata della Nazionale è a 12,00. E se la scelta ricadesse su un allenatore straniero? Sarebbe un’assoluta novità per l’Italia, ma gli esperti di Sisal ci credono poco: i primi nomi in lista infatti sono quelli di Guardiola e Fabregas, a quota 100.