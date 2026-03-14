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Cambiaso trattiene Ekkelenkamp, arbitro non fischia rigore: proteste in Udinese-Juventus

Episodio arbitrale nel match della 29esima giornata di Serie A

Andrea Cambiaso - Ipa/Fotogramma
Andrea Cambiaso - Ipa/Fotogramma
14 marzo 2026 | 22.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Udinese-Juventus. Oggi, sabato 14 marzo, i friulani hanno ospitato i bianconeri nella 29esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale, con i padroni di casa che hanno chiesto un calcio di rigore per una presunta trattenuta di Cambiaso su Ekkelenkamp all'inizio del secondo tempo.

Succede tutto al 51'. Davis sfonda sulla destra e mette un assist perfetto per Ekkelenkamp, che però cicca clamorosamente il tap-in, anche a causa del disturbo di Cambiaso, che prima si perde la marcatura e poi cerca di rimediare. Proprio l'intervento dell'esterno della Juve però provoca le proteste prima dei giocatori dell'Udinese e poi della panchina di Runjaic, che chiedevano un calcio di rigore.

L'arbitro Mariani però lascia correre facendo ampi gesti con le braccia. Pochi secondi dopo il gioco si ferma per il check del Var, che però conferma la decisione del direttore di gara. Le immagini mostrano una trattenuta di Cambiaso su Ekkelenkamp, non ritenuta però sufficiente per fischiare rigore.

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juventus udinese juventus rigore udinese juventus trattenuta cambiaso ekkelenkamp
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