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Camila Giorgi di nuovo in campo dopo il ritiro: "Nel 2027 torno a giocare tornei Wta"

La tennista azzurra ha annunciato il grande ritorno sui social, rispondendo alla domanda di una tifosa

Camila Giorgi - Fotogramma/IPA + Instagram
Camila Giorgi - Fotogramma/IPA + Instagram
22 aprile 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adesso è ufficiale. Camila Giorgi tornerà a giocare tornei di tennis nel circuito Wta. Lo ha annunciato la stessa campionessa azzurra su Instagram, rispondendo alla domanda posta da una sua tifosa in risposta a una storia: "Se tornerò in campo? Yes, nel 2027".

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L'azzurra, ex numero 26 del mondo, ha annunciato poche settimane fa di aspettare il suo primogenito dall'ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti e non gioca un match ufficiale nel circuito dal maggio 2024.

In carriera ha vinto quattro titoli, tra cui spicca il Wta 1000 di Montreal nel 2021.

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Camila Giorgi Giorgi Camila Giorgi ritorno Camila Giorgi ritiro
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