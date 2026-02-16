Oltre 100mila menzioni e 5 milioni di interazioni in meno di 48 ore, con un sentiment negativo pari all’83%. Sono i dati che fotografano l’impatto digitale del cosiddetto caso Bastoni, avvenuto durante Inter – Juventus dello scorso 14 febbraio, e la sua rapida trasformazione in fenomeno ad alta intensità reputazionale. La ricerca è stata condotta in esclusiva per Adnkronos da Spin Factor attraverso Human, la propria piattaforma proprietaria di web e social listening integrata con sistemi di intelligenza artificiale. L’analisi evidenzia una dinamica di amplificazione e polarizzazione tipica delle crisi reputazionali digitali: l’episodio ha rapidamente superato la dimensione sportiva, consolidandosi come tema centrale nel dibattito online.

La distribuzione delle interazioni per canale conferma il ruolo dominante delle piattaforme visuali e video-based: TikTok concentra il 35% del traffico complessivo, seguito da Instagram con il 32%. Oltre due terzi delle interazioni si sviluppano quindi in ambienti caratterizzati da contenuti brevi, reattivi ed emotivi, che accelerano la propagazione e rafforzano le dinamiche di polarizzazione. Sul piano reputazionale, la struttura del sentiment appare fortemente sbilanciata: 83% negativo contro 17% positivo. Un dato che segnala come la conversazione non si limiti alla valutazione dell’episodio sportivo, ma assuma una dimensione simbolica più ampia.

L’analisi emozionale rafforza questa lettura. Le reazioni prevalenti sono delusione (41%), rabbia (29%) e indignazione (15%), che insieme rappresentano oltre l’85% delle emozioni rilevate. Residuali le componenti di empatia (8%) e sorpresa (4%), che non incidono in modo significativo sull’equilibrio complessivo della conversazione. Nel loro insieme, i dati descrivono un processo in cui l’evento sportivo diventa catalizzatore di una critica più ampia al sistema calcio, estendendo la narrativa a temi quali credibilità, regole e modelli culturali.

L’analisi è stata realizzata attraverso Human, piattaforma proprietaria di Spin Factor integrata con algoritmi di intelligenza artificiale, su contenuti pubblici provenienti da Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube e testate news online. L’arco temporale considerato va dal 14 febbraio 2026 al 16 febbraio 2026.