Caso Bastoni, allenatore Bodo 'spaventato': "Spero sia partita leale, trucchi sporchi pagano"

Knutsen ha parlato dell'episodio che ha riguardato il difensore nerazzurro in Inter-Juve

Kjetil Knutsen - Ipa/Fotogramma
Kjetil Knutsen - Ipa/Fotogramma
17 febbraio 2026 | 18.24
Redazione Adnkronos
L'allenatore del Bodo Glimt 'spaventato' dal caso Bastoni. Oggi, martedì 17 febbraio, Kjetil Knutsen, tecnico dei norvegesi che affronteranno l'Inter nei playoff di Champions League, si è espresso anche sul caso che ha riguardato il difensore nerazzurro, autore della simulazione che ha portato alla seconda ammonizione, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu in Inter-Juventus.

"Spero sia una partita leale", ha detto in conferenza stampa, "quello che andrebbe discusso in questo caso è l'uso del Var, che dovrebbe servire a impedire che si verifichino situazioni antisportive".

"I trucchi sporchi pagano, ma non dovrebbe essere così nel calcio", ha continuato Knutsen, "siamo pronti per affrontare l'Inter, che è una squadra esperta e sta usando tutto quello che può, anche noi dobbiamo concentrarci su come gestire la partita ed essere noi stessi il più possibile".

