circle x black
Cerca nel sito
 

Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos'è successo in Lazio-Atalanta

Episodio arbitrale nel match dell'Olimpico

Il rigore di Ederson - Ipa/Fotogramma
Il rigore di Ederson - Ipa/Fotogramma
14 febbraio 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Episodio arbitrale in Lazio-Atalanta. Oggi, sabato 14 febbraio, la Dea è andata in vantaggio nel match dell'Olimpico grazie a un calcio di rigore trasformato da Ederson per tocco di mano di Cataldi in area. Ma cos'è successo?

Accade tutto al 39', Zappacosta scende sulla destra e mette al centro, Cataldi in scivolata intercetta il pallone con il braccio e l'arbitro Sacchi indica il dischetto. Le immagini mostrano il centrocampista che interviene in maniera scomposta, colpendo la sfera con il braccio alto oltre la figura.

I giocatori della Lazio protestano per una presunta posizione irregolare di Zappacosta in partenza, ma un check del Var conferma che l'esterno bergamasco è tenuto in gioco da Provstgaard.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lazio atalanta lazio atalanta rigore lazio atalanta oggi
Vedi anche
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza