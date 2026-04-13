circle x black
Cerca nel sito
 

Champions League: Barcellona, obiettivo rimonta contro l’Atletico

PSG favorito ma il Liverpool, a 5,50 su Sisal.it, sogna la semifinale

Champions League: Barcellona, obiettivo rimonta contro l’Atletico
13 aprile 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

– Una per abbattere un tabù, l’altra per confermare la tradizione che la vuole sempre in finale quando, ai quarti, incrocia gli eterni rivali catalani. Martedì sera il Wanda Metropolitano di Madrid è pronto ad incendiarsi per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona. I Colchoneros, nonostante il successo per 2-0 in casa dei blaugrana, devono rincorrere, secondo gli esperti Sisal, a 3,60 mentre la vittoria per Yamal e compagni si gioca a 1,80 con il pareggio in quota a 4,50. Difficile ipotizzare una divisione della posta in quanto le due formazioni hanno pareggiato solo una volta nei 15 incroci più recenti. La bilancia per il passaggio turno pesa, però, dalla parte dei padroni di casa, 1,33, rispetto ai ragazzi di Flick, dati a 3,25. La storia si diceva: nei due precedenti incroci in Champions, sempre ai quarti della competizione, l’Atletico non solo ha eliminato il Barcellona ma si è spinto fino alla finale, stoppato però sempre dal Real Madrid. Lo spettacolo sarà assicurato visto che la Combo Goal + Over 3,5 è offerta a 2,05; i blaugrana, inoltre, sono favoriti, a 1,60, per segnare il primo gol della partita contro il 2,45 dei madrileni. Lamine Yamal, gol o assist a 1,65, è pronto a caricarsi il Barça sulle spalle al pari di Robert Lewandowski, a segno a 2,00. Il Cholo Simeone, dal canto suo, si affida a Julian Alvarez, gol a 2,75, e alla velocità di Ademola Lookman, assist a 4,50.

CTA

Alla stessa ora Anfield prova a trascinare il Liverpool contro il PSG, campione d’Europa in carica e vincente la scorsa settimana per 2-0. Gli esperti Sisal ipotizzano una gara in grande equilibrio, vittoria Reds a 2,4, successo parigino a 2,50 e pareggio a 4,25. Ottavo incrocio tra le due formazioni e, anche in questo caso, mai un pareggio. Il passaggio turno parla francese: PSG ancora in semifinale a 1,14 mentre l’impresa del Liverpool si gioca a 5,50. Un risultato esatto di 2-0 è dato a 15 per Salah e compagni mentre pagherebbe 17 volte la posta quello a favore dei ragazzi di Luis Enrique. I calci da fermo potrebbero diventare un fattore: gli inglesi, a 1,27, è nettamente avanti rispetto ai parigini, a 4,75, per calciare più corner. Spettacolo ma anche tanta intensità: ne consegue che un rigore è in quota a 2,65 mentre per una espulsione si sale fino a 5,00. Momo Salah, a segno a 2,50, e Dominik Szoboszlai, gol o assist a 2,40, guideranno il Liverpool; Ousmane Dembélé, primo marcatore a 6,00, e Khvicha Kvaratskhelia, assist a 4,00, sono le punte di diamante del PSG.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Champions League Barcellona Atletico Madrid Liverpool PSG quarti di finale
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi
Zucchero e i 25 anni di 'Baila': "Ho fatto tanto, qualcuno dovrebbe ricordarselo..."
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza