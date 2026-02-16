Champions League, Juventus torna dal Galatasaray a 13 anni dalla clamorosa eliminazione

Torna la Champions League con le gare che assegnano un posto agli ottavi di finale della competizione. La Juventus, che ha chiuso la prima fase del torneo al tredicesimo posto, trova il Galatasaray, ventesimo, che accede alla fase a eliminazione diretta per la prima volta in 12 anni. Una sfida che rimanda a quella di 13 anni fa, l’ultima tra le due squadre, quando i turchi incredibilmente eliminarono la Juventus di Conte, prossima al record di 102 punti in campionato. I bianconeri non vincono da tre gare e sono reduci dalla sconfitta nell’ultima giornata con l’Inter, mentre i turchi arrivano da 4 vittorie consecutive tra tutte le competizioni. Gli esperti di Sisal danno fiducia agli uomini di Spalletti, avanti a 2,10, sia il successo di padroni di casa che il pareggio sono a 3,50. Il vantaggio bianconero si conferma nelle quote su chi staccherà il pass per gli ottavi, ipotesi a 1,44 per la Juventus contro il 2,75 del Galatasaray. Nell’attacco del Galatasaray, due vecchie conoscenze del nostro campionato: l’ex Napoli Osimhen, 6 gol in 6 presenze in Champions League in questa stagione, in rete a 2,50, e Mauro Icardi, proposto a 3,00. Nella Juventus, si candida David, a 2,40, ma occhio a Yldiz che, dopo aver creato 12 occasioni da gol e completato 16 dribbling in questa Champions, intende fare bella figura nella sua terra: il suo gol è a 3,00.

L’Atalanta va alla Signal Iduna Arena, casa del Borussia Dortmund, dove vincere è sempre molto difficile. La Dea è rinata dopo la cura Palladino, ma la squadra di Niko Kovač vanta il prestigioso record di essere rimasta imbattuta nelle ultime sette gare casalinghe a eliminazione diretta di Champions League. Per gli esperti Sisal, i padroni di casa sono favoriti, con il successo a 2,05, sia il pareggio che la vittoria dei nerazzurri sono a 3,60. Perfetto equilibrio però per il passaggio agli ottavi, con entrambe le squadre a 1,90. Davanti il Dortmund è molto temibile e vanta dieci diversi marcatori in questa Champions League. Tre gol a testa per Julian Brandt, a 3,75, Felix Nmecha a 7,50 e Serhou Guirassy, che ha concluso la scorsa stagione da capocannoniere, a pari merito, con 13 reti ed è il primo indiziato al gol, a 2,00. Anche Palladino non può lamentarsi, davanti può infatti contare su Samardzic, e Zalewski, entrambi a 5,00, alle spalle di Scamacca, in gol a 2,75.