Champions League, l’Atalanta all’Allianz Arena per l’onore

Travolta 6 a 1 nel match di andata a Bergamo, l’Atalanta va all’Allianz Arena per il match di ritorno degli ottavi di Champions Lague contro il Bayern Monaco con l’obiettivo di salvare almeno l’onore. Ribaltare il verdetto dell’andata appare infatti una missione impossibile, ma anche vincere in casa dei campioni di Germania sembra un’impresa difficile: per gli esperti di Sisal, infatti, il Bayern è avanti anche nel secondo round con la Dea, a 1,33, si sale a 8,00 per il successo dei nerazzurri, il pareggio è a 5,75. Fatto curioso del match, i tedeschi sono senza portieri: il titolare Neuer e la terza scelta Ulreich sono infortunati, mentre Urbig, titolare a Bergamo, è in fortissimo dubbio, molto probabile dunque che la porta dei tedeschi sarà difesa dal sedicenne americano Prescott: l’ipotesi che il giovane portiere esordiente prenda gol dall’Atalanta è a 1,45. Molto più in bilico il verdetto dell’ottavo tra Barcellona e Newcastle che, dopo il pareggio nell’andata, si giocano il tutto per tutto nel match di ritorno al Camp Nou. I catalani sono favoriti, a 1,57, il successo degli inglesi sale a 5,00, il pareggio è a 4,75. Il vantaggio dei blaugrana aumenta in ottica passaggio turno, a 1,30 contro il 3,50 del Newcastle. Lamine Yamal, già decisivo nella gara di andata con il gol nei minuti di recupero, potrebbe essere di nuovo tra i protagonisti, con un’altra rete a quota 2,00. Tra i Magpies spicca Gordon, a 3,50.

Il Liverpool va a caccia della rimonta con il Galatasaray dopo la sconfitta per 1 a 0 dell’andata in Turchia. I Reds devono vincere ad Anfield con almeno due reti di scarto per conquistare i quarti di finali di Champions e, per gli esperti di Sisal, hanno ottime chance con la vittoria a 1,28, il blitz dei turchi in Inghilterra è un’impresa da 9 volte la posta, il pareggio si gioca a 6,00. La conquista dei quarti degli uomini di Arne Slot è a un rasoterra 1,36 contro il 3,10 del Galatasaray. L’Atletico Madrid è con un piede ai quarti dopo il successo per 5 a 2 dell’andata con il Tottenham. In Champions è vietato abbassare la guardia, i Colchoneros non avranno vita facile all’Hotspur, ma sono comunque favoriti seppur di un soffio, a 2,50 con i padroni di casa a 2,60 e il pareggio a 3,75. Gli uomini di Simeone sono però nettamente avanti per il passaggio turno, a 1,02 con l’impresa degli Spurs a 15 volte la posta.