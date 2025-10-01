circle x black
Champions, Villarreal-Juve 2-2: ancora un pareggio bianconero

La squadra di Tudor va sotto, ribalta il risultato e viene raggiunta allo scadere

Il gol di Vega
01 ottobre 2025 | 23.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Villarreal nel match della seconda giornata di Champions League. I bianconeri allenati da Tudor collezionano il quarto pareggio consecutivo tra campionato e coppa. In Champions, la Juve ha 2 punti. Il pareggio in Spagna matura al termine di un match cominciato male.

I padroni di casa sbloccano il risultato al 18' con Mikautadze, che finalizza una ripartenza micidiale. La Juve ribalta il risultato nella ripresa. Al 50' Gatti pareggia con una splendida rovesciata. Al 55' sorpasso firmato da Conceicao, che punisce l'errore del Villarreal in costruzione e fa centro di sinistro. All'89', la Juve si fa raggiungere. Vega, ex di turno, trova il colpo di testa vincente su corner: 2-2.

"Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, c'è sempre rammarico quando si prende gol all'ultimo secondo", dice Tudor, a Prime Video, commentando l'ennesimo pareggio della sua squadra. "Abbiamo lavorato al meglio, questo è un campo difficile. Abbiamo commesso anche errori", dice. La Juve ha preso 11 gol in 5 partite: "I 3 difensori stanno facendo meglio di tutti. Ci manca un po' la caratteristica di rubare le seconde palle".

