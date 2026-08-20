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Colpo in difesa per la Lazio, è fatta per Sutalo dall'Ajax

Il difensore croato arriva in prestito oneroso per 3 milioni con diritto di riscatto a 7,5. Domani sbarca nella Capitale

Josip Sutalo - Ipa/Fotogramma
Josip Sutalo - Ipa/Fotogramma
20 agosto 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo l'attaccante Bamba Dieng, la Lazio piazza un altro colpo di mercato, questa volta in difesa. Il club biancoceleste, secondo quanto riporta Sky Sport, ha infatti raggiunto l'accordo con l'Ajax per Josip Sutalo. L'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Il 26enne croato sbarcherà nella Capitale domani per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Finora la Lazio ha ufficializzato 4 acquisti: Alfonso Pedraza, Danilho Doekhi, Bruno Galassi e Davide Frattesi.

Riproduzione riservata
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lazio josip sutalo sutalo ajax calciomercato
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