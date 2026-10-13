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Chi è Niccolò Perico, il nuovo Antonelli della Mercedes (vincitore della Coppa del Mondo di kart a 12 anni)

Il talento italiano vince la Coppa del Mondo Fia Ok-N Junior al termine di un weekend da protagonista al Leopard Circuit di Viterbo

Niccolò Perico - Instagram
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13 ottobre 2026 | 14.58
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Il futuro della Mercedes passa ancora dai kart. E da Viterbo arriva una nuova conferma del talento italiano: Niccolò Perico, appena dodicenne, ha conquistato la Coppa del Mondo Fia Ok-N Junior al termine di un weekend da protagonista al Leopard Circuit. Nelle stesse ore in cui Kimi Antonelli, a Singapore, piazzava un allungo forse decisivo in ottica Mondiale di Formula 1, portandosi a 102 punti di vantaggio sul rivale George Russell.

Chi è Niccolò Perico, baby campione di kart

Ma chi è Niccolò Perico? Originario di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, il baby-pilota classe 2014 ha dominato l’appuntamento al Leopard Circuit, costruendo il suo trionfo sessione dopo sessione. Dopo aver sfiorato la pole position, ha conquistato tutte le manche di qualificazione, imponendosi nella Super Heat e mettendo poi il sigillo sulla finale, gestendo la gara dall’inizio senza concedere spazio agli avversari. Un’affermazione netta, che accende ancor di più i riflettori su uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano.

Una giornata da ricordare per Perico, che con questa vittoria aggiunge alla bacheca il primo grande trofeo internazionale della carriera. E anche per il programma giovani della Mercedes, che continua a investire su giovani talenti dopo l'all in su Kimi Antonelli. Per le Frecce d'argento, il futuro sorride.

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Niccolò Perico Kimi Antonelli Mercedes Chi è Niccolò Perico
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