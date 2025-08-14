Alcaraz affronterà nei quarti il 27enne russo Andrey Rublev
Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Luca Nardi al torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il 22enne azzurro, numero 98 del mondo e in tabellone come lucky loser, è stato eliminato nella notte italiana dal coetaneo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 22 minuti. Alcaraz affronterà domani nei quarti il 27enne russo Andrey Rublev, numero 11 del mondo e 9 del seeding.
Per un big che avanza, un altro fa i bagagli. Il 'padrone di casa' Taylor Fritz, numero quattro del mondo, è stato clamorosamente eliminato dal francese Terence Atmane, 136esimo nel ranking Atp. Il transalpino, che aveva già battuto Flavio Cobolli e Joao Fonseca, si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3 e al prossimo turno sfiderà il danese Holger Rune.