circle x black
Cerca nel sito
 

Cincinnati, Nardi eliminato da Alcaraz. Fritz ko con Atmane

Alcaraz affronterà nei quarti il 27enne russo Andrey Rublev

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
14 agosto 2025 | 07.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Luca Nardi al torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il 22enne azzurro, numero 98 del mondo e in tabellone come lucky loser, è stato eliminato nella notte italiana dal coetaneo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 22 minuti. Alcaraz affronterà domani nei quarti il 27enne russo Andrey Rublev, numero 11 del mondo e 9 del seeding.

Per un big che avanza, un altro fa i bagagli. Il 'padrone di casa' Taylor Fritz, numero quattro del mondo, è stato clamorosamente eliminato dal francese Terence Atmane, 136esimo nel ranking Atp. Il transalpino, che aveva già battuto Flavio Cobolli e Joao Fonseca, si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3 e al prossimo turno sfiderà il danese Holger Rune.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cincinnati atp cincinnati nardi alcaraz
Vedi anche
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza