Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Luca Nardi al torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il 22enne azzurro, numero 98 del mondo e in tabellone come lucky loser, è stato eliminato nella notte italiana dal coetaneo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 22 minuti. Alcaraz affronterà domani nei quarti il 27enne russo Andrey Rublev, numero 11 del mondo e 9 del seeding.

Per un big che avanza, un altro fa i bagagli. Il 'padrone di casa' Taylor Fritz, numero quattro del mondo, è stato clamorosamente eliminato dal francese Terence Atmane, 136esimo nel ranking Atp. Il transalpino, che aveva già battuto Flavio Cobolli e Joao Fonseca, si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3 e al prossimo turno sfiderà il danese Holger Rune.