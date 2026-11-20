Il match giocato contro Carlos Alcaraz restituisce il sorriso a Flavio Cobolli. "Torino mi ha insegnato tante cose, sono orgoglioso di aver fatto parte del Torneo dei Maestri. Diciamo che è un po' la ciliegina sulla torta della mia carriera. Almeno fin qui". Il tennista azzurro ha perso anche l'ultimo match delle Atp Finals, ma dopo le lacrime viste al termine della sfida con Tiafoe scherza e ritrova quella simpatia che da sempre lo contraddistingue.

Cobolli saluta le Atp Finals

"Quel passante incrociato per il 5-4 mi ha tolto tanti pensieri negativi - spiega - e so che emozioni così non si vivono spesso. L'altra sera mi ha scritto anche Sinner, mi ha detto di provare a godermi ancora l'ultima partita e aveva ragione. Sentire il boato del pubblico un'altra volta è stato fantastico. Bellissimo". Il tennista romano adesso affronterà la Coppa Davis, prima delle meritate vacanze. Poi, inizierà il lavoro per la prossima stagione: "Per me sarà una pre-season molto breve, ancora più del solito. Ripartirò intorno al 10 di dicembre e a fine mese andrò in Australia". Cobolli svela poi un aneddoto: "Quest'anno, per le vacanze, niente Maldive e niente mare. Andrò in montagna, a Kitzbuhel. Porterò gli sci con me, poi vedremo quando avrò voglia di sciare. Non sono come Sinner, ma me la cavo bene anch'io...".

Cobolli: "Ho scoperto di essere fragile"

Spazio anche a una riflessione sugli insegnamenti della settimana torinese: "Ho scoperto di essere più fragile di quanto pensassi. Posso fare il duro quanto voglio, ma la pressione di un torneo così mette alla prova. Al di là di tutto, comunque, mi sono goduto questi giorni anche se non sono arrivato al top". Le ultime parole sono di ringraziamento: "Dico grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino, a cominciare dalla mia famiglia, la mia ragazza e il mio team. Mi hanno portato qui e non era scontato, è stato un viaggio fantastico e anche i tifosi sono stati straordinari". Adesso, testa a Bologna per il gran finale con la Davis. Per difendere il titolo di campioni nella settimana "più divertente dell'anno".