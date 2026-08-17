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Cobolli-Blockx: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il belga al terzo turno a Cincinnati

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo a Cincinnati. Oggi, lunedì 17 agosto, il tennista azzurro sfida il belga Alexander Blockx - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 americano. Cobolli, dopo il bye al primo turno, ha eliminato il serbo Kecmanovic in tre set nel secondo, mentre Blockx ha superato Navone.

Cobolli-Blockx, orario e precedenti

La sfida tra Cobolli e Blockx è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle ore 17 sul Grandstand di Cincinnati. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto dal belga in tre set nel terzo turno dell'ultimo Masters 1000 di Montecarlo.

Cobolli-Blockx, dove vederla in tv

Cobolli-Blockx sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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