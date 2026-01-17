circle x black
Cobolli-Fery: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il britannico al primo turno degli Australian Open

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
17 gennaio 2026
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Parte la nuova stagione di Flavio Cobolli. Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, il tennista azzurro sfida il britannico Arthur Fery - in diretta tv e streaming - nel primo turno degli Australian Open 2026. Il numero 22 del mondo riparte dopo il trionfo di Bologna, dove ha condotto l'Italia alla vittoria, la terza consecutiva, della Coppa Davis, e ora si prepara ad affrontare a Melbourne il 185esimo del ranking Atp.

Cobolli-Fery, orario e precedenti

La sfida tra Cobolli e Fery è in programma all'1 ora italiana di domenica 18 gennaio sul campo della John Cain Arena. I due tennisti non si sono ancora affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà dunque la prima sfida tra loro in carriera.

Cobolli-Fery, dove vederla in tv

Cobolli-Fery, come tutti gli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

