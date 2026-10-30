circle x black
Cerca nel sito
 

Cobolli: "Contro Berrettini lacrime di emozioni, conto di esserci a Parigi"

Il tennista azzurro ha commentato lo stop agli ottavi del torneo di Vienna, riaccendendo le speranze dei tifosi

Flavio Cobolli - IPA + Instagram
Flavio Cobolli - IPA + Instagram
Segui Adnkronos su Google
30 ottobre 2026 | 10.48
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

"Vienna, mi dispiace salutarti così. Amo questo torneo e avevo tantissima voglia di sfidare Matteo, con tutti voi sugli spalti. Ho sentito qualcosa nel match dell’altra sera, ma ho voluto provarci fino in fondo. Oggi però ho capito che continuare avrebbe significato forzare troppo e mi sono dovuto fermare". Flavio Cobolli ha spiegato così il suo infortunio e le lacrime dopo il ritiro agli ottavi del torneo di Vienna contro l'amico Matteo Berrettini: "Quelle lacrime - ha scritto in una storia su Instagram - non erano di dolore. Erano emozione, forse un po’ di stress e la delusione di dover lasciare il campo quando avrei voluto solo restarci. Farò tutti gli esami e vi aggiornerò appena possibile. Non preoccupatevi, conto di esserci a Parigi. Grazie per tutto l’affetto". Il tennista azzurro è in piena corsa per la qualificazione alle Atp Finals di Torino, al via il 15 novembre.

Berrettini: "So quanto è difficile per Cobolli"

L'infortunio di Cobolli è stato subito commentato da Berrettini: "Mi dispiace davvero tanto per lui. Ci sono passato tante volte, forse anche troppe. È per questo che mi sono emozionato. So quanto possa essere difficile. So quanto desideri essere a Torino e so che l’ultima cosa che vorresti è infortunarti a poche settimane da un appuntamento così importante". (GUARDA IL VIDEO DELL'ABBRACCIO DI BERRETTINI A COBOLLI)

E ancora: "Però speriamo che non sia niente di troppo serio. Oggi l’idea era semplicemente quella di scendere in campo e celebrare il percorso che stiamo facendo entrambi. Veniamo entrambi da Roma, eravamo due bambini che giocavano a tennis nei fine settimana. Mi ricordo il giorno in cui ha scelto il tennis al posto del calcio e mi ricordo i suoi occhi, gli stessi occhi che ha ancora oggi, quelli di quel bambino che sognava di giocare sui palcoscenici più importanti. E penso che meriti di essere lì, e penso che meriti la carriera che sta costruendo. Perciò gli auguro davvero il meglio"

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Al via cortei a Roma - Videonews della nostra inviata
Halloween, i Trump accolgono i bambini che fanno "dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca
'Dentro' il Generali Stadium, come sarà la nuova casa di Milan e Inter - Video
Christine Lagarde lascia la Bce, l'annuncio con due cerotti sul viso - Video
News to go
Bollo auto, lo stop non si fermerà al 2027: ecco i veicoli esentati
Rapinano gioielleria nel Pavese armati di martello, nella fuga aggredito carabiniere in pensione - Video
Mps, a Lovaglio non riesce goal da calcio d'angolo, bocciate Ops e fusione con Mediobanca - Videonews
"Giù le mani da San Siro", il coro dei tifosi dell'Inter prima della presentazione del nuovo stadio di Milano - Video
Fabrizio Moro racconta il tour nei club 'Non ho paura di niente': "Il mio ritorno alle origini" - Video
News to go
Via libera alla Manovra 2027: tutte le novità
Lucca Comics, il creatore di Goldrake Go Nagai: "Io ispirato dalla Divina Commedia" - Video
Incidenti sul lavoro, due vittime in poche ore in Sicilia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza