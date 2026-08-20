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Cobolli-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida lo statinitense nei quarti di finale a Cincinnati

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
20 agosto 2026 | 11.31
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo a Cincinnati. Oggi, giovedì 20 agosto agosto, il tennista azzurro sfida lo statunitense Tommy Paul - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Cobolli, dopo il bye al primo turno, ha eliminato il serbo Miomir Kecmanovic, il belga Alexander Blockx e lo spagnolo Rafael Jodar. Paul, che anche lui ha avuto un bye al primo turno, ha superato il polacco Hubert Hurkacz, il paraguayano Daniel Vallejo e il tedesco Alexander Zverev.

Cobolli-Paul, orario e precedenti

Il match tra Cobolli e Paul è in programma oggi, giovedì 20 agosto, intorno alle ore 21.00. I due tennisti si sono affrontati una sola volta in carriera, proprio a Cincinnati due anni fa, ma al secondo turno, con l'azzurro che vinse al terzo set.

Cobolli-Paul, dove vederla in tv

La partita Cobolli-Paul sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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