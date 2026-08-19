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Lesione muscolare alla coscia sinistra per Jacobs

L'azzurro, costretto al ritiro nella finale europea dei 100 metri, proseguirà le terapie a Roma

Marcell Jacobs - Ipa/Fotogramma
Marcell Jacobs - Ipa/Fotogramma
19 agosto 2026 | 18.18
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"La risonanza magnetica sostenuta questa mattina a Roma da Marcell Jacobs ha evidenziato una lesione di media entità, già in via di risoluzione, a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra". Lo rende noto la Fidal con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. L’azzurro, costretto al ritiro nella finale dei 100 metri dei Campionati Europei di Birmingham della scorsa settimana, proseguirà il percorso terapico nella capitale, dopo le prime cure affrontate immediatamente dopo l’infortunio nei giorni della rassegna continentale. L’esito degli accertamenti diagnostici è stato comunicato dal dottor Bernardino Petrucci, vice medico federale.

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marcell jacobs lesione alla coscia sinistra europei atletica finale 100 metri
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