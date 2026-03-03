circle x black
Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

I larensi ospitano i nerazzurri nella semifinale d'andata di Coppa Italia

Inter - Afp
03 marzo 2026 | 06.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Como sfida l'Inter nella semifinale di Coppa Italia. Oggi, martedì 3 marzo, i larensi ospitano i nerazzurri - in diretta tv e streaming - nell'andata del penultimo atto della coppa nazionale. La squadra di Fabregas arriva dalla vittoria per 3-1 in campionato contro il Lecce, mentre quella di Chivu ha battuto 2-0 il Genoa.

Como-Inter, orario e probabili formazioni

La semifinale d'andata di Coppa Italia tra Como e Inter è in programma oggi, martedì 3 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

Como-Inter, dove vederla in tv

Como-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Canale 5. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.

